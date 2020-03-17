В УЕФА решили перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Об этом завили в футбольном союзе Норвегии.

Напомним, о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается объявить о приостановке еврокубков и переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции стало известно на прошлой неделе.

Кроме того, сообщалось, что во всех европейских странах из-за коронавируса приостановили чемпионаты по футболу. Так, было принято решение перенести ближайшие туры чемпионата. Его пересмотрят после завершения карантинных постановлений в затронутых клубах и других возможных ситуациях, которые могут возникнуть.

Также мы писали, что великий бразильский футболист сдал тест на коронавирус и призвал всех выполнять советы ВОЗ.