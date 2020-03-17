В отправленном на карантин из-за коронавируса Киеве дефицитные медицинские маски можно купить прямо не выходя из автомобиля. Правда, за такой сервис придется заплатить минимум 50 гривен - именно столько просит за одну маску торговец, который обосновался на перекрестке неподалеку от станции метро "Почайна".

На предприимчивого мужчину обратила внимание киевлянка Анастасия Браткова и опубликовала его фото на своей странице в соцсети.

Вероятно, мужчина давно продвигает свой бизнес в этом месте и тонко чувствует конънюктуру рынка, предлагая товар, согласно спросу. "Еще вчера он продавал на этом же месте подснежники", - прокомментировала "Стране" ситуацию Браткова.

Также она указала, за какую цену мужчина продает маски - 50 гривен.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове больше тысячи человек устроили давку возле горсовета, где раздавали бесплатные маски.

Также мы сообщали, что медицинские маски стали главным контрабандным товаром в Украине.