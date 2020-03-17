Эффективность новоназначенного генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой можно будет определить по таким индикатором, как продвижение дел, фигурантами которых являются столпы прежнего режима; закрытие сфабрикованных уголовных производств; проведение расследований в отношении представителей новой власти.

Такое мнение в Facebook высказала заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.

"Венедиктова назначена генпрокурором Украины. Первая женщина на этой должности. А насколько она эффективна, лично для меня, станет понятно по таким индикаторам: как будут двигаться дела по Петру Порошенко, экс-соратникам недодиктатора Грановскому, Кононенко и прочим столпам прежнего режима; будут ли наказываться радикалы-беспредельщики вроде Карася и Стерненко и вообще будет ли жесткая реакция на беспредел..." - написала Светлана Крюкова.

По ее словам, еще одним индикатором станет то, будут ли начаты реальные дела против представителей новой власти, в том числе против чиновников правительства и Офиса президента.

Показательным будет также то, закроют ли сфабрикованные дела против главреда крупнейшего украинского интернет-медиа "Страна" Игоря Гужвы.

"Сейчас дела заморожены и находятся в разваленном состоянии. Сам Игорь - в Вене, где он получил статус беженца. Мы не будем ни о чем просить или договариваться с властью. Закрыть сфабрикованные уголовные дела - это обязанность правоохранительных органов, а не услуга, которую они кому-то за что-то оказывают", - написала Крюкова.

Скриншот: Facebook/ Svetlana Kryukova

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о первой женщине-генпрокуроре Ирине Венедиктовой и чего от нее ждать.