"Укрзализныця" с 12:00 18 марта закрывает железнодорожные вокзалы в связи с всеукраинским карантином, установленным из-за распространения коронавируса.

Как сообщила пресс-служба УЗ, продолжат работу только кассы на возвращение билетов. На вокзалы одновременно будут запускаться группы не более десяти человек. Для уменьшения очередей к кассам "Укразлизныця" обязуется открыть их максимальное количество на всех вокзалах страны.

Кроме того, УЗ отметила, что средства за неиспользованные билеты можно вернуть в полном объеме на протяжении месяца от даты отмены поезда.

Таким образом, приостанавливается внутреннее пассажирское сообщение. В ночь с 16 на 17 марта УЗ прекратила международное пассажирское сообщение.

Напомним, что более половины украинцев, инфицированных коронавирусом, заразились им внутри страны.

Также читайте главное за 17 мартао коронавирусе.