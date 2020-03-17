Президент России Владимир Путин посетит Крым в день шестой годовщины аннексии полуострова.

Об этом сообщили представители российского лидера в Кремле.

18-19 марта глава Российской Федерации совершит рабочую поездку в Крым. Программа визита президента России на полуостров на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что недавно Путин подписал закон, который позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в ВСУ на момент аннексии Крыма.

Также мы писали, что бывший исполняющий обязанности главы Украины после побега Януковича в 2014 году Александр Турчинов рассказал о том, как безуспешно блефовал на переговорах с Россией во время аннексии Крыма.

Напомним, что в прошлом году Путин также посещал Крым в годовщину референдума об аннексии полуострова Россией. Тогда он принимал участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС.