Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Днепре решила временно приостановить с 18 марта работу ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета во вторник, 17 марта.

"Такие меры помогут горожанам уберечься от возможного заболевания коронавирусом. Кроме этого, массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более 10 человек, перенесут или отменят. Ограничения вступают в силу после полуночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине", - указано в сообщении.

Отмечается, что все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания и товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания, продолжат работать. Сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Также с сегодняшнего дня с 15:00 Днепровский метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране. Остальной транспорт будет работать без изменений", - добавили в горсовете.

Следить за выполнением ограничений будут правоохранительные органы.

Напомним, Кабмин утвердил 10 пунктов тотального карантина в Украине. Меры касаются общественного городского транспорта, междугородных перевозок, работы учреждений и массовых собраний.

Как сообщалось, в Запорожье торговцы вышли на митинг протеста из-за запрета торговать на рынке во время карантина