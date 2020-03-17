С 18 марта по всей стране вводятся тотальные транспортные ограничения. Согласно распоряжению Кабмина, с 12.00 завтрашнего дня прекращаются все железнодорожные, авиа, а также автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

В пределах населенных пунктов транспорт будет курсировать, но с ограничениями по количеству пассажиров —в маршрутках не больше 10 человек, в автобусах, троллейбусах, трамваях — до 20 человек.

Нет ограничений для личного автотранспорта. Также в обычном режиме будет работать такси, хоть у властей и была идея запретить его на время карантина.

Впрочем, для украинцев, которым приходится каждый день ездить на работу, это слабое утешение — личные авто есть далеко не у всех, как и деньги на такси.

Поэтому люди волнуются — как теперь добираться. Особенно много вопросов у тех, кто живет в одном населенном пункте, а работает в другом. В Киеве, к примеру, работает около полумиллиона жителей пригорода. И настрой у них не самый лучший — завтра многие ждут транспортного коллапса.

"Страна" разбиралась, что уже известно о работе пригородного транспорта с 18 марта.

Маршрутки уже ходят реже

Решение Кабмина о тотальных транспортных ограничениях появилось вечером 16 марта. Но, по состоянию на обед 17 марта на местах толком не могли пояснить - как же все таки будет курсировать транспорт и к чему готовится людям.

В Барышеской районной администрации "Стране" сказали, что по завтрашнему дню ждут распоряжения обладминистрации. Но уже сегодня "на всякий случай" сократили количество пригородных маршруток. В столицу едет только одна маршрутка в час, при этом в ней должно быть не больше 10 человек. То есть, скажем, если вы в очереди одиннадцатый, то придется ждать следующую маршрутку уже 2 часа. То есть, тем, кто едет в этом направлении, уже сегодня вечером будет сложно добраться домой.

В мэрии Вышгорода заявили, что сегодня в транспортном расписании никаких изменений нет. Но вот на завтра — полная неизвестность. "Если не будет дополнительного распоряжения киевской обладминистрации, то в Киев ничего ездить не будет, так как есть соответствующее распоряжение Кабмина", — рассказали нам в мэрии.

В Киево-Святошинской райадминистрации тоже говорят о полной неизвестности. "Сами переживаем, так как добираемся на работу из Киева", — говорят чиновники.

На автостанции "Выдубичи" (оттуда курсирует много маршрутов в Черкасском направлении, в том числе, и в пригородные населенные пункты Киевской области, в частности, Боярку, Кагарлык и др.) сказали, что завтра до 12 еще что-то, может, и будет курсировать (но это пока тоже не точно), а вот после 12.00 — движение полностью прекращается.

Некоторые перевозчики принимают решения об отмене рейсов, не дожидаясь дополнительных разъяснений от властей. Так, бориспольское АТП "Автосервис" сообщило об отмене с 12.00 завтрашнего дня до 3 апреля перевозок на маршрутах 5 (Борисполь-село Кийлов), 8, 9 (Борисполь-Любарцы), 11 (Борисполь -Процив), 13, 14А (Сеньковка-Киев), 18 (Борисполь-Кириевщина), 23 (Борисполь -Мартусовка), 324 (Процив-метро «Харьковская»), 330К (Нестаровка-Борисполь-Киев), 317, 317А, 753 и 753. То есть, отменены рейсы как по району, так и в с Киев.

О том, что с завтрашнего дня не будет курсировать маршрутка от метро "Героев Днепра" в Бучу пассажиров уже сегодня предупреждают водители.

На сайте Киевской областной госадминистрации появилось распоряжение о мерах по борьбе с коронавирусом, где говорится и о транспортном сообщении. Так, указано о прекращении междугороднего и пригородного сообщения с 12.00 18 марта. Но об этом решении пока мало кто знает, оно спрятано на официальном сайте ОГА в разделе нормативных документов и особо не афишируется. Сегодня Киевский облсовет собирался на срочное заседание по вопросам коронавируса. В том числе, рассматривали и транспортный вопрос, рассказал "Стране" депутат облсовета Алексей Дорошенко.

Но, по итогу заседания, решения, которого так ждут на местах, все еще нет.

"Неясно как добираться на работу и в больницы"

"Вопросов пока больше, чем ответов. Формально мы сейчас должны запретить пригородное сообщение. Но, во-первых, как люди завтра поедут на работу в Киев. На сессии выступал главврач онкологической клиники. По его словам, если перекрыть пригородные маршруты, уже завтра на работу не придет половина медсестер и многие врачи — все они живут за пределами Киева. И так по многим предприятиям. Во-вторых, как люди будут добираться в больницы. В Киеве находятся две областные больницы (№1 и №2). Мы могли бы организовать сбор людей по области на специальные автобусы и их доставку в Киев, хотя бы в больницы. Но в саму столицу транспорт не заедет — это уже будет нарушением распоряжения Кабмина, разве что нужно будет делать пересадку в городской транспорт. По этому вопросу дали срочный запрос в КГГА, попытаемся найти какое-то решение", — рассказал нам Дорошенко.

Получается, что если до завтра ничего не решится, из пригорода можно будет добраться в Киев разве что на авто — своем или попутке. Люди уже прорабатывают такой вариант — пытаются собраться в группы и договориться по деньгам. Как стало известно "Стране", к примеру, из Вишневого есть варианты попутки в Киев для 4 человек по 50 гривен с каждого.

В ближайший пригород можно будет доехать также на такси. Правда, пока неясно, будут ли свободные машины. Как рассказал руководитель Uklon Сергей Смусь, в последнее время количество заказов растет — после введения карантина плюс 20%, а вчера еще плюс 10%.

"Машин хватает. Тарифы повышать не собираемся. Конечно, в моменты повышенного спроса будет срабатывать коэффициент, но вы всегда можете отказаться от коэффициента и уехать по стандартной цене подождав чуть дольше", — пояснил Смусь.

Некоторые украинцы, кстати, шутят, что после того, как их уволят из закрываемых объектов торговли и общепита, они смогут переквалифицироваться в таксисты. Благо, спрос на их услуги вырастет.

Правда, вариант с такси для жителей пригорода — явно не на каждый день. Из населенных пунктов в радиусе 10-15 километров от столицы за 100-150 гривен можно добраться только на въезд в Киев, до остановки общественного транспорта. Если же ехать, к примеру, в центр, то тариф вырастает до 250-300 гривен, что большинству не по карману.