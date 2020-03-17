По данным защиты экс-президента Виктора Януковича, в отношении которого вынесен приговор за госизмену судом первой инстанции, представители бывшего генпрокурора Юрия Луценко признали, что обвинение в адрес их подзащитного в похищении 40 млрд долларов не основывалось на фактах, а носило "метафорический характер и было оценочным суждением".

представители бывшего генпрокурора Юрия Луценко признали, что обвинение в адрес их подзащитного в похищении 40 млрд долларов не основывалось на фактах, а носило "метафорический характер и было оценочным суждением".

Об этом сообщает информационный департамент адвокатского объединения Aver Lex, представляющего интересы Януковича.

Так, уточняется, что Юрий Луценко через представителей фактически отказался от своих слов и заявил, что предоставленная им в мае 2018 года на Генассамблее ООН информация о якобы похищенных 40 млрд долларов и возвращенных в Украину 1,5 млрд долларов не касалась Виктора Януковича лично, а носила общий характер.

Как сообщила управляющий партнер Aver Lex, адвокат Ольга Просянюк, представляющая интересы Януковича, это произошло 13 марта во время очередного судебного заседания в рамках рассмотрения Печерским районным судом города Киева дела о защите чести, достоинства и деловой репутации вследствие распространения экс-генпрокурором недостоверной информации.

"Бывший генпрокурор через своих представителей фактически отказался от своих слов, и заявил, что предоставленная ООН информация... не касалась Виктора Януковича лично, а членов какой-то преступной организации, не связанной с ним. Согласно позиции Юрия Луценко, заявление носило метафорический характер и было лишь оценочным суждением. Иными словами, генеральный прокурор фактически солгал на весь мир с трибуны ООН, ввел в заблуждение не только украинское общество, но и Организацию Объединенных Наций", - рассказала Ольга Просянюк.

По ее словам, Янукович никогда не был участником уголовного судопроизводства относительно якобы присвоения 40 млрд долларов и возвращения в бюджет 1,5 млрд долларов, ему не объявлялось подозрение, он не привлекался в качестве свидетеля. Также Просянюк утверждает, что рассмотрение дела о защите чести и достоинства экс-президента затягивалось всеми возможными способами.

"Судебное разбирательство о признании этих сведений недостоверными и об их опровержении тянется уже почти два года. За это время Юрий Луценко ни разу не являлся в суд, чтобы лично подтвердить правдивость своего выступления в ООН", - заявила адвокат.

"В случае необходимости подтверждения вышесказанного, мы готовы предоставить обществу фрагменты аудиозаписей данного судебного заседания, в которых содержатся эти факты", - подытожила Ольга Просянюк.

Напомним, экс-президента Виктора Януковича 23 марта вызывают в Киевский апелляционный суд на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников на приговор суда первой инстанции по делу относительно государственной измены.