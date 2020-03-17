Депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, в прошлом артист шоу "Вечерний квартал" по прозвищу Юзик, стал участником ДТП в Киеве. Так, в сети появилось фото, на котором народный избранник стоит возле другого водителя возле двух столкнувшихся автомобилей.

Пост с фотографией опубликовал депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Владимир Кабаченко в Facebook.

"Еду на встречу ... и тут картина: Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик 😲😅 Всем осторожнее и внимательнее за рулем!!!", - прокомментировал коллега Юзика по сессионому залу Верховной Рады.

Скриншот: Владимир Кабаченко в Facebook

Напомним, что Корявченков не единственный "слуга народа" замеченный за ДТП в последнее время. В январе народный депутат Ирина Аллахвердиева попала в аварию находясь за рулем Lexus.

Ранее мы писали, что в центре Харькова иностранный студент за рулем Mazda протаранил авто депутата горсовета Игоря Черняка.