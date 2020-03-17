Во вторник, 17 марта "Укрзализныця" будет отправлять поезда в рейсы с максимальным количеством вагонов, чтобы как можно большее количество людей смогли вернуться домой.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Укрзализныця фиксирует увеличение продаж билетов на поезда, которые отправляют сегодня в рейс. Мы понимаем, как важно пассажирам добраться домой. Поэтому сегодня поезда будут отправляться с максимальным количеством вагонов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что с 12:00 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы на возврат билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей – не более 10 человек. 17 марта для уменьшения очередей к железнодорожным кассам Укрзализныця обещает открыть их максимальное количество на всех вокзалах страны.

В УЗ напомнили, что средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда, и призвали пассажиров по возможности не спешить на вокзалы возвращать билеты, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе.

Напомним, 16 марта на заседании Кабмина было принято решение о временной приостановке железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

Как сообщалось, с 17 марта в аэропорт "Борисполь" перестает ходить экспресс "Укрзализныця".