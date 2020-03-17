Украинский рок-музыкант и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин обратился за медицинской помощью с симптомами, похожими на коронавирус. Болезнь музыкант почувствовал после того, как вернулся из Италии. В украинской больнице он оказался в пятницу, 13 марта, а тест на коронавирус ему сделали лишь в воскресенье, 15 марта. Историю о своем пребывании в медучреждении Харчишин многословно изложил на своей странице в соцсети.

"Обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что в "багажнике": сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем из Ломбардии в Лигурии остановками в людных местах", - написал Харчишин.

Музыканту пришлось обратиться к медикам скорой помощи, после чего его из Киева отвезли в больницу Белой Церкви, где провели тест на коронавирус, а материалы снова отправили на исследование в столичную лабораторию. Музыканту объяснили, что так положено по инструкции.

"Когда я начал отказываться от путешествия в БЦ (Белую Церковь - Ред.), посоветовали этого не делать, но если уж так, то предложили подписать отказ от госпитализации и оставаться дома необследованным, под расписку о соблюдении домашнего карантина всеми членами семьи до установления путей прохождения теста", - объяснил Харчишин.

Также Валерий Харчишин пишет, что тест на коронавирус ему сделали только в воскресенье. К счастью, он оказался отрицательным. А рентген выявил у музыканта одностороннюю пневмонию

После этого Харчинин покинул мунициапальное лечебное учреждение в Белой Церкви и вернулся в Киев лечить свою пневмонию в частной клинике.

Фото: facebook.com

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