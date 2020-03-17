Сегодня, 17 марта, в Украине активно распространились слухи о том, что власть может ввести в стране чрезвычайное положение. Причина - предупреждение коронавируса.

Как сообщили "Стране" источники в партии "Слуга народа", парламентариев могут собрать на внеочередное парламента в ближайшие 24 часа, где такое решение и будет принято.

Не исключил учреждение режима ЧП и президент Владимир Зеленский накануне, выступая на телевидении.

Чрезвычайное положение в Украине регламентируется соответствующим законом. "Страна" изучила этот документ и ниже приводит выжимку его ключевых пунктов.

Закон Украины "О чрезвычайном положении" - порядок введения

Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который предусмотрен Конституцией Украины. Его не надо путать с военным положением, который вводился в стране после ситуации в Керченском проливе.

В законе указывается, что режим "направлен на обеспечение безопасности граждан в случае стихийных бедствий, аварий и катастроф, эпидемий и эпизоотий".

В качестве цели введения ЧП указывается "скорейшая нормализация обстановки".

Данный закон может быть принят двумя способами: или постановлением Верховной Рады или указом президента, за который все равно должен будет проголосовать парламент.

В документе должны быть обязательно указаны:

1) обстоятельства, послужившие причиной для введения ЧП,

2) обоснование необходимости введения ЧП,

3) перечень конституционных норм, действие которых временно прекращается, перечень и пределы чрезвычайных мер, исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод граждан,

4) государственные органы, осуществляющие меры ЧП, и пределы их чрезвычайных полномочий,

5) границы территории, на которой вводится чрезвычайное положение,

6) время, с которого вводится чрезвычайное положение, и его продолжительность.

До введения ЧП президент или глава правительства должны через средства массовой информации должны обратиться к гражданам и уведомить, что такой режим будет учреждаться.

В случае введения ЧП указом президента, глава государства не позднее трех часов со времени подписания документа обязан передать его парламенту, а Рада - рассмотреть в течение не более 24 часов. В период между сессиями Рада рассматривает указ президента не позднее 72 часов с момента его принятия.

После объявлении указа президента через СМИ народные депутаты обязаны прибыть на заседание Рады без специального вызова и в кратчайший срок.

Срок действия режима ЧП и работа органов власти

Согласно закону Украины, режим ЧП на всей территории Украины может быть введен на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях. Продлевать срок его действия можно еще на 30 суток.

При введении ЧП Рада продлевает свою сессию на весь срок действия режима. В этот период парламент распущен быть не может.

В условиях чрезвычайного положения продолжают свою деятельность Конституционный Суд Украины, суды, органы прокуратуры.

В законе указывается, что парламент и президент могут приостановить на время действия ЧП любое решение органов местной власти, где оно было введено.

Чиновники на местах могут быть наделены чрезвычайными полномочиями. Также их могут поставить в прямое подчинение президенту.

В зоне введения режима ЧП могут быть образованы временные чрезвычайные органы. В таком случае деятельность исполнительной власти и местного самоуправления приостанавливается.

Первоочередные меры, предусмотренные режимом ЧП

На период чрезвычайного положения могут вводиться следующие меры:

1) установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения,

2) ограничение движения транспортных средств и их досмотр,

3) усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения,

4) запрещение проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий,

5) запрещение забастовок.

Дополнительные меры, которые могут вводиться при режиме ЧП

1) введение комендантского часа,

2) приостановление после предупреждения деятельности политических партий и объединений граждан, если их деятельность препятствует нормализации обстановки,

3) проверка документов у граждан, в необходимых случаях - личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан,

4) ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующих химических веществ, спиртных напитков,

5) изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий - учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ,

6) ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации, запрет на изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку".

7) высылка нарушителей общественного порядка, не являющихся местными жителями, в место их проживания за их счет,

8) особые правила пользования связью.

Меры при ЧП, в случае крайней необходимости

1) временное выселение людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением временного жилья,

2) временное запрещение строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов,

3) установление карантина и проведение обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий,

4) введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости,

5) мобилизация ресурсов госпредприятий, изменение режима их работы, переориентация на производство необходимой продукции,

6) использование ресурсов предприятий, независимо от форм собственности, для отведения опасности и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств,

7) отстранение от работы на период ЧП руководителей госпредприятий, от деятельности которых зависит нормализация обстановки, в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей,

В исключительных случаях для неотложных аварийно-спасательных работ допускается привлечение трудоспособного населения и их авто.Но при условии обязательного обеспечения безопасности труда. Запрещается привлекать к труду несовершеннолетних, а беременных женщин - к работам, которые могут отрицательно повлиять на их здоровье.

Гражданам, привлеченным для ликвидации последствий, гарантируется оплата труда не меньше зарплаты по основному месту работы.

Людям, пострадавшим от чрезвычайных обстоятельств, возмещают причиненные материальные убытки, содействуют в трудоустройстве.

Юридические лица имеют право на возмещение причиненных им убытков в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины.

Для обеспечения общественного порядка могут использоваться силы и средства органов МВД, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины. В исключительных случаях можно привлекать воинские части Вооруженных сил Украины.

Ответственность за нарушение режима ЧП, запрет выборов и изменения Конституции

Нарушение гражданами требований режима ЧП влечет административное взыскание - штраф в размере до пяти минимальных зарплат (14 169 гривен) или админарест до пятнадцати суток (если нарушения не влекут уголовной ответственности).

Злостное или неоднократное нарушение - штраф до семи минимальных зарплат (33 тысячи гривен) или арест до тридцати суток.

Те же действия, совершенные должностным лицом - до десяти минимальных зарплат (47 230 гривен) или арест до тридцати суток.

Граждане, совершившие административное правонарушение, могут быть задержаны до рассмотрения дела в суде.

Отмена ЧП влечет прекращение производства по делам за его нарушение и незамедлительное освобождение людей, которые взяты под арест.

О введении ЧП президент Украины уведомляет генерального секретаря ООН. В документе должен быть указан предел отклонений - как ограничиваются права и свободы граждан.

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