Большинство инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине заразились внутри страны. В случае массового распространения вируса на территории государства, коек и аппаратов вентиляции легких хватит не на всех.

Об этом во вторник, 17 марта, заявил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на внеочередном заседании Верховной Рады.

Так, к этому моменту зарегистрировано 7 случаев коронавируса в стране, из них 4 не связаны с путешествиями. В связи с этим Минздрав хочет изменить алгоритм диагностик больных инфекцией.

Также Ляшко отметил, что на данный момент, в Украине оборудовано 12 тысяч коек для больных инфекцией, а специальных боксов - 2,5 тысяч. "При этом мы понимаем, что в случае массового наплыва больных с коронавирусной болезнью этих коек будет недостаточно", - отметил замминздрава. При этом Ляшко заявил о необходимости перепрофилировать больницы страны в инфекционные отделения.

На данный момент в реанимациях по всей стране стоит 3,5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. "Но этого количества может не хватить и оборудование может быть устаревшим", - добавил чиновник.

Напомним, что сегодня стало известно о возможном введении режима чрезвычайного положения в Украине в связи с коронавирусом.

Ранее мы писали, что в стране по состоянию на утро вторника исследуется 42 случая подозрения на заражение коронавирусом.