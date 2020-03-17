Полиция Киева задержала группу лиц, которая 13 марта совершила вооруженное ограбление предприятия, завладев 100 тысячами медицинских масок.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как рассказали потерпевшие, указанные средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в различных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.

Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.

В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить трех лиц, причастных к преступлению, и задержать их. Разбойниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их дальнейшей перепродажи.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрании меры пресечения. Мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления продолжаются.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как писала "Страна", из-за пандемии коронавируса медицинские маски стали главным контрабандным товаром в Украине.

Также сообщалось, что в Харькове больше тысячи человек устроили давку возле горсовета, где раздавали бесплатные маски.