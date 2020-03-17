Россия с 18 марта закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса,

После этого сообщения в Донецке и Луганске начали беспокоиться, что попасть в РФ с территории "ДНР" и "ЛНР" смогут только те, кто получил российские паспорта.

Это вроде бы и логично - владельцы украинских паспортов или их аналогов из "ДНР" и "ЛНР" формально для Москвы являются иностранцами.

Решение о закрытии границ российское правительство приняло 16 марта. Запрет на въезд для иностранцев будет действовать с 18 марта по 1 мая.

После этого в сети появились слухи о том, что Россия закрывает границу с "ДНР" и "ЛНР".

Этот вопрос жители неподконтрольных территорий обсуждают в телеграм-чатах, где общаются люди, пересекающие границу "ДНР" и России.

Судя по тому, что пишут люди - сегодня в Россию их пропускают. При этом на вопросы проезжающих пограничники говорят - на данный момент ограничений нет.

"В ответе ключевая фраза "на данный момент". То есть, на 17.03. Момент истины настанет завтра. Надеемся что это будет положительный момент", - пишут дончане в ответ на это сообщение.

Сегодняшние очереди на КПП в Россию дончане публикуют в соцсетях.

КПВВ "Успенка" сегодня. Фото телеграм-канала "Граница ДНР - Россия"

Однако, как выяснила "Страна", завтра границу для владельцев паспортов Украины и "репспублик" закроют. Об этом нашему корреспонденту сообщили в Погранслужбе ФСБ России.

Все пункты пропуска на границе России и "ЛДНР" продолжат работу, сообщили нам в Пограничном управлении ФСБ по Ростовской области. Но пересечь кордон не смогут ни граждане Украины, ни люди с паспортами "ДНР" и "ЛНР" - только россияне.

На всероссийской горячей линии по коронавирусу нам сообщили, что если температура тела граждан России, въезжающих из "ДНР" и "ЛНР" будет повышена, они отправятся на карантин.

Напомним, командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе. Пропускать на подконтрольную Украине территорию будут только тех, кто имеет здесь прописку.

В ответ на это в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что не будут пускать заболевших украинцев без прописки на неподконтрольной территории.