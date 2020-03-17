Эпидемия коронавируса может затянуться на два года и протекать волнообразно. В результате переболеть и получить имунитет может около 6-70% мирового населения. Об этом заявили специалисты немецкого Института Роберта Коха, который является правительственной исследовательской организацией, ответственной за контроль и профилактику заболеваний. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы института Лотара Вайлера, продолжительность пандемии зависит от скорости изобретения вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу (SARS CoV 2), вызывающему COVID-19.

"Наше рабочее предположение состоит в том, что это займет около двух лет", - заявил Вайлер и добавил, что до сих пор институт определял риск заражения для населения как "умеренный", а сейчас - как "высокий".

По состоянию на вторник, 17 марта, в Германии зафиксировано 6012 случаев заболевания, 13 заболевших скончались.

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