Пандемия смертельного коронавируса Covid-19 который сейчас закрывает страны и континенты на карантин, была предсказана еще девять лет назад.

Именно тогда, в 2011 году, на большие экраны вышел фильм "Заражение", который хоть и не стал блокбастером и не собрал крутую кассу, зато сейчас вошел в историю как фильм-пророчество.

"В жизни как в кино, или Голливуд, ты все знал заранее"

В "Заражении" задействовали звезд мирового кино первой величины. Чего стоят только имена Мэтта Дэймона, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Майкла Дугласа.

Итак, о чем же фильм. Крутая бизнес-вумен, которую сыграла Гвинет Пэлтроу, заражается в Гонконге вирусом MEV-1 через рукопожатие. Она поздоровалась с шеф-поваром модного ресторана, который приготовил ей восхитительную свинину. Но вся беда в том, что свинью до того укусила летучая мышь и, естественно, заразила ее.

Ничего не подозревающая героиня Пэлтроу летит домой в США, заболевает и умирает. На тот свет отправляется и ее сын, а вот у мужа, которого играет Мэтт Дэймон, оказывается иммунитет к этой инфекции.

В фильме вирус MEV-1 всего за месяц убивает 26 миллионов людей во всем мире (это почти чуть больше населения Украины - Ред.). В реальности число жертв коронавируса во всем мире с начала вспышки в Китае в декабре составляет 7 414 человек, а число зараженных 183 034 (данные на 13.30 17 марта).

Сопоставимой по масштабу с голливудской страшилкой в реальности является эпидемия испанки, которая в 1918-1920 годы унесла на планете около 50 миллионов жизней.

Когда в фильме вирус вырвался на стратегический простор, сотрудники Службы санитарно-эпидемиологической разведки США, а такая реально существует, получила задание выявить и изолировать всех зараженных.

Затем весь Чикаго оказался на карантине, что очень напоминает развитие событий в Китае и Европе, да и тех же США.

Тем не менее, несмотря на звездный состав и лихо закрученный сюжет, "Заражение" по кассовым сборам заняло в 2011 году лишь 61-е место в мире.

Вторая жизнь "Заражения"

Слишком явное совпадение вымысла и реальности породили в мире новую волну интереса к полузабытому фильму. Сейчас "Заражение" оказалось в списке самых скачиваемых фильмов в iTunes Store в США, а в Google число поисковых запросов с названием фильма, бьет все мыслимые рекорды.

Если в декабре минувшего года, как пишет американская пресса (то есть тогда, когда когда планета впервые услышала о появлении нового коронавирсуа в Китае- Ред.), по данным студии Warner Bros, фильм занимал лишь 270 строчку в их каталоге популярности, то уже через три месяца "Заражение" вышло на чистое второе место и отстает лишь от саги о Гарри Поттере.

Реакция Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу не могла остаться в стороне, когда в мире начала набирать обороты пандемия Сovid-19. Она не была бы кинодивой, если бы не увязала прошлое с настоящим и тем самым не подогрела бы интерес к "Заражению".

Она выложила в своем Instagram фото в маске во время трансатлантического перелета 26 февраля. И на минуточку, только представьте, у нее почти 7 миллионов подписчиков.

"По дороге в Париж. Паранойя? Пропаганда? Паника? Пэлтроу просто собирается идти спать с этой штукой в самолете. Оставайтесь в безопасности. Не пожимайте руки. Часто их мойте. Я уже была в этом фильме", - написала звезда.





Ранее "Страна" сообщала, что Идрис Ильба заразился коронавирусом и ушел на добровольный карантин.

Так же болезнь подхватили Том Хэнкс с женой и Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда.