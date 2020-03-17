Во вторник, 17 марта, в Святошинском районном суде Киева в закрытом режиме должно было состояться заседание по делу экс-беркутовцев. Однако заседание перенесли на конец карантина.

Об этом сообщил один из бывших беркутовцев, передает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Как сообщается в суд пришли также представители Небесной сотни.

Напомним, в конце 2019 года пятерых беркутовцев, которых 28 декабря Киевский апелляционный отпустил под личное обязательство, передали в "ДНР" и "ЛНР" в рамках обмена пленными.

Однако вскоре бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках нормандских договоренностей. После заявления вернувшихся в Киев "беркутовцев", обращение к Зеленскому написали родственники Небесной Сотни.