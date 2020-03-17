После того как 16 марта Россия закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса, авиакомпания "Белавиа" заявила об отмене рейсов в города РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, c 18 марта до 1 мая приостановлены перелеты в Москву, Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. При этом в авиакомпании заявили, что вернуть деньги за билеты или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно до 31 декабря текущего года. Подчеркивается, что не нужно делать это прямо сейчас, так как все данные билетов сохранены в системе авиакомпании, поэтому к ней можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер билета. Изменение даты вылета возможно только один раз.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России и раскритиковал решения правительства РФ закрыть границу между странами.

Также мы писали, что Россия закрыла въезд иностранцам до 1 мая.