Нацбанк Украины понизил справочный курс гривни до 27,03 грн/$1. По сравнению с показателем вчерашних котировок, национальная валюта упала почти на 60 копеек, с 26,42 грн/$1.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Так, по состоянию на 12:00 во вторник, 17 марта, доллар на межбанковском валютном рынке стал стоить 27,03 гривен.

Скриншот: НБУ

Напомним, что падение гривны происходит на фоне всеобщей рыночной паники вокруг распространения коронавируса в Украине и мире. Ранее "Страна" публиковала свой прогноз будущих событий на межбанке.

Также мы писали, что в Украине возник дефицит иностранной валюты. На данный момент купить наличные практически невозможно ни в банковских отделениях, ни в кассах финансовых компаний.

Ранее наши эксперты разбирались в том, ждет ли украинцев дефолт в случае отсутствия экстренной денежной помощи от МВФ.