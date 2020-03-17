Правительство Казахстана из-за распространения коронавируса решило ввести карантин в двух крупнейших городах страны - Нур-Султане и Алматы с 19 марта. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

"С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султан и Алматы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что карантин вводится с 00:00 19 марта (20:00 18 марта по Киеву), меры предусматривают осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий, установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда и выезда из нее.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье торговцы вышли на митинг протеста из-за запрета торговать на рынке во время карантина.

Также мы сообщали, что утром во вторник Киев стоял в пробках, несмотря на карантин и траснопортные запреты.