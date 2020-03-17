Игорь Петрашко выходит на присягу. Скриншот: YouTube/ Телеканал ZIK

Новоназначенный министр экономики Игорь Петрашко на заседании Верховной Рады 17 марта вышел на присягу не к трибуне парламента, а к креслу президента. 

Так, после голосования за назначения Петрашко министром экономики Украины спикер парламента Дмитрий Разумков пригласил его выйти принять присягу. Новоназначенный министр подошел не к трибуне Рады, а к креслу, где обычно размещается в сессионном зале президент. 

После этого нардепы указали Игорю Петрашко на его ошибку, а Дмитрий Разумков пошутил: "Смело!" Тогда Петрашко развернулся и отошел к трибуне. 

Петрашко принимает присягу - с 02:35:00. Видео: YouTube/ Телеканал ZIK

Напомним, "Страна" писала о том, что приняла Рада на экстренном заседании во вторник, 17 марта.

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