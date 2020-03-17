Новоназначенный министр экономики Игорь Петрашко на заседании Верховной Рады 17 марта вышел на присягу не к трибуне парламента, а к креслу президента.

Так, после голосования за назначения Петрашко министром экономики Украины спикер парламента Дмитрий Разумков пригласил его выйти принять присягу. Новоназначенный министр подошел не к трибуне Рады, а к креслу, где обычно размещается в сессионном зале президент.

После этого нардепы указали Игорю Петрашко на его ошибку, а Дмитрий Разумков пошутил: "Смело!" Тогда Петрашко развернулся и отошел к трибуне.

Петрашко принимает присягу - с 02:35:00. Видео: YouTube/ Телеканал ZIK

Напомним, "Страна" писала о том, что приняла Рада на экстренном заседании во вторник, 17 марта.