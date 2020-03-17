Власти Ирана приняли решение временно освободить 85 тысяч заключенных, включая политических, из тюрем для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили, передает Reuters.

"Половина освобожденных — это заключенные в связи с вопросами безопасности", — подчеркнул он. Эсмаили добавил, что в тюрьмах также приняли меры предосторожности, чтобы помешать быстрому распространению вируса. По его мнению, эти меры помогут уменьшить число зараженных.

Напомним, 9 марта в Иране из-за коронавируса освободили 70 тысяч заключенных, чтобы предотвратить распространение болезни в местах лишения свободы.

Согласно последним данным, всего в Иране заражены больше 14,9 тысячи человек. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.