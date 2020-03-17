Метро Киева закроют во вторник, 17 марта, в 23:00. Закрытие продлится до 3 апреля.

Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

"Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановления кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с двадцать третьего часа киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - заявил Кличко.

Глава Киева отметил, что наземный транспорт продолжит работать в штатном режиме и будет дублировать линии метро. Кличко также в очередной раз призвал жителей и гостей столицы оставаться дома. Что касается тех, кто не может работать удаленно, мэр посоветовал им пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что вчера мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что не хочет закрывать метро в городе. Однако после того, как президент Зеленский пригрозил ему уголовным делом, доступ к подземке решили ограничить.

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