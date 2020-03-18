С сегодняшнего дня, 18 марта, в Украине вступают в силу ряд ограничений в связи с предупреждением коронавируса. Часть мер уже заработали вечером 17 марта.

Метро. Столичный метрополитен закрылся из-за коронавируса с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля.

Изначально планировалось остановить работу подземки с 12:00 18 марта, но решили не медлить.

Также временно приостановило работу метро Харькова и Днепра.

Другой транспорт. Маршрутки, троллейбусы и трамваи работают в штатном режиме, но с учетом ограничений: до десяти пассажиров в маршрутах и до двадцати - в трамваях и троллейбусах.

В Черновцах прекращает работу весь транспорт.

Останавливает работу киевская городская электричка.

С полудня 18 марта отменяются все ж/д- и авиаперевозки внутри страны, а также междугороднее сообщение.

Маски. С сегодняшнего дня в общественный транспорт Киева, который остался ходить, не пустят пассажиров без медицинской маски.

Карантин в городах с АЭС. Вводится тотальный карантин в четырех городах Украины, где работают атомные электростанции. Ниже приводим список АЭС и населенных пунктов:

Запорожская АЭС (город Энергодар),

Ровенская АЭС (город Кузнецовск, до 2016 года - Вараш),

Хмельницкая АЭС (город Нетешин),

Южно-Украинская АЭС (город Южноукраинск Николаевская область).

Эти города закрыты и на въезд, и на выезд. Также власти ужесточили контроль за состоянием здоровья сотрудников АЭС.

Запрет на въезд в Россию. С этого в Россию запрещен въезд всем иностранцам, в том числе и украинцам. Эти меры россияне вводят до 1 мая.

Исключение - только те граждане Украины, у которых есть вид на жительство в РФ.

Также посетить Россию до мая не смогут и граждане с паспортами "ДНР" и "ЛНР". Пункты пропуска между "республиками" и Россией продолжат работу в таком режиме:

Выехать из России смогут любые граждане,

Въехать в Россию - только граждане РФ (подробнее).

Украинцы не смогут попасть в Крым. С 18 марта до 1 мая в аннексированный Крым не смогут попасть граждане Украины в рамках всероссийского запрета, о которым мы писали выше.

С крымской стороны пункты пропуска будут работать так:

Выехать из Крыма смогут любые граждане,

Въехать в Крым - только граждане РФ (подробнее).

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