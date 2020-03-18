Метро Киева закрыло двери для пассажиров до 3 апреля. Фото: Страна.ua 

С сегодняшнего дня, 18 марта, в Украине вступают в силу ряд ограничений в связи с предупреждением коронавируса. Часть мер уже заработали вечером 17 марта. 

Метро. Столичный метрополитен закрылся из-за коронавируса с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля.  

Изначально планировалось остановить работу подземки с 12:00 18 марта, но решили не медлить.

Также временно приостановило работу метро Харькова и Днепра. 

Другой транспорт. Маршрутки, троллейбусы и трамваи работают в штатном режиме, но с учетом ограничений: до десяти пассажиров в маршрутах и до двадцати - в трамваях и троллейбусах. 

В Черновцах прекращает работу весь транспорт

Останавливает работу киевская городская электричка. 

С полудня 18 марта отменяются все ж/д- и авиаперевозки внутри страны, а также междугороднее сообщение.

Маски. С сегодняшнего дня в общественный транспорт Киева, который остался ходить, не пустят пассажиров без медицинской маски

Карантин в городах с АЭС. Вводится тотальный карантин в четырех городах Украины, где работают атомные электростанции. Ниже приводим список АЭС и населенных пунктов:

  • Запорожская АЭС (город Энергодар), 
  • Ровенская АЭС (город Кузнецовск, до 2016 года - Вараш), 
  • Хмельницкая АЭС (город Нетешин), 
  • Южно-Украинская АЭС (город Южноукраинск Николаевская область).

Эти города закрыты и на въезд, и на выезд. Также власти ужесточили контроль за состоянием здоровья сотрудников АЭС. 

Запрет на въезд в Россию. С этого в Россию запрещен въезд всем иностранцам, в том числе и украинцам. Эти меры россияне вводят до 1 мая. 

Исключение - только те граждане Украины, у которых есть вид на жительство в РФ. 

Также посетить Россию до мая не смогут и граждане с паспортами "ДНР" и "ЛНР". Пункты пропуска между "республиками" и Россией продолжат работу в таком режиме:

  • Выехать из России смогут любые граждане, 
  • Въехать в Россию - только граждане РФ (подробнее). 

Украинцы не смогут попасть в Крым. С 18 марта до 1 мая в аннексированный Крым не смогут попасть граждане Украины в рамках всероссийского запрета, о которым мы писали выше. 

С крымской стороны пункты пропуска будут работать так:

  • Выехать из Крыма смогут любые граждане, 
  • Въехать в Крым - только граждане РФ (подробнее). 

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