Поступаете в университет, а там требуют вступительное эссе помимо всего? Написать хорошее эссе - это совсем не проблема, если подходить к этой задаче с умом.

Как Написать Профессиональное Вступительное Эссе

Вы заполнили все анкеты, прошли все тесты, и теперь, наконец, пришло время удивить приемную комиссию вашего университета отличным вступительным эссе. Вступительное эссе обычно насчитывает 500 слов, и каждое из них может определить будете ли вы приняты в университет, либо же нет.

Вам придётся потратить много дней на изучение и написание своего эссе, но у членов приемных комиссий будет всего лишь несколько минут, чтобы его прочитать, поэтому вам нужно привлечь их внимание быстро и приятно их удивить. Итак, вот основные советы, которые положат начало вашей роботе.

Внимательно Прочитайте Условия

Говорят, что начинать эссе - самая трудная часть. Вы можете подумать, что излишне упоминать, что вам необходимо внимательно прочитать инструкции, но со всеми волнениями и стрессами, которые характеризуют этот период вашей жизни, это необходимо подчеркнуть.

Если вы не соблюдаете правила написания эссе, сотрудник приемной комиссии может предположить, что вы не сможете следовать указаниям программы университета. Ограничения на количество страниц и слов указаны, и вы должны иметь возможность организовать свою подачу, следуя всем правилам.

Начните с Убедительного Вступления

Написать отличный текст - это очень трудно, но это возможно, если с умом к этому подходить. Любой, кто работает в области журналистики, скажет вам, что вы можете привлечь внимание любого читателя, если у вас хорошее начало. Кстати, создание идеального эссе превратится в достаточно легкий и приятный процесс, если обратиться за помощью к команде профессиональных писателей на таких платформах, как papernow.org.

Сотрудники приемной комиссии потратят лишь небольшое количество времени на прочтение вашего эссе, поэтому вам нужно начать с яркого абзаца, который будет их будет мотивировать прочитать всё ваше эссе от начала до конца. Вступление должно раскрыть читателю, о чем ваше эссе, и привлечь его внимание. Вы можете начать с анекдота или интересной истории, которая покажет вашу личность и характер.

Используйте Свой Собственный Голос

Университеты ищут подлинности и уникальности мышления, поэтому не пытайтесь формировать свое эссе вокруг фраз или идей, которые другие люди уже использовали много раз. Основывайте своё эссе вокруг своих подлинных убеждений. Убедитесь, что эссе отражает все ваши навыки и амбиции, и покажите, как выбранная вами программа поможет вам в достижении будущих целей.

Избегайте Клише

Когда вы будете исследовать свою тему для эссе и читать готовые эссе, будет очень легко вдохновится образцами и взять их себе за пример. Хотя это и хорошая идея, многие студенты слишком много идей берут с образцов, таким образом добавляя в свои эссе много клише.

Помните, что есть тысячи других студентов, поступающих в желаемый университет, и вам нужно выделиться. Перечитайте свое эссе, удалите все предложения, которые звучат как клише, и попытайтесь предоставить более интересный взгляд на вещи.

Приведите Хорошие Примеры, Чтобы Поддержать Ваши Идеи

Вступительное эссе - это, в основном, показывает то, как работает ваш ум и как вы смотрите на мир. Если вы хотите, чтобы ваше эссе заслуживало доверия, вы должны убедиться, что всё, что вы пишете, не взято из воздуха и что вы действительно верите в то, что вы говорите. Потратьте некоторое время на выяснение того, как вопрос эссе относится к вашей жизни и личности, а затем пишите с определенной точки зрения.

Придерживайтесь Четкого Плана Эссе

Креативность является аспектом, который очень ценится в письменной форме, но не думайте, что творческое эссе также не является организованным. Очевидно, что вы не хотите писать кучу слов без смысла, поэтому убедитесь, что вы пишете только об одном предмете за раз.

У вас будет лимит на количество слов, поэтому секрет не в том, чтобы попытаться охватить всё на белом свете в вашем эссе, а показать себя через тему эссе. Создайте план до того, как вы действительно начнете писать, разделите свое эссе на три части (введение, текст и заключение) и определитесь с основными идеями, которые вы хотите выразить.

Чего Ещё Ждать?

Теперь вы готовы начинать писать своё изумительное эссе. Просто, в конце, не забудьте попросить других людей вычитать эссе на ошибки, и у вас все получится!