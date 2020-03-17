Двое депутатов Верховной Рады предыдущего созыва подозреваются в незаконном получении компенсации за аренду жилья. По версии следствия, народные избранники нанесли бюджету ущерб в полмиллиона гривен каждый.

Об этом во вторник, 17 марта, информирует пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что подозрение нардепам подготовили сотрудники специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"По данным следствия, оба экс-нардепа получили неправомерную выгоду для себя. Один из подозреваемых - в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено 543,9 тыс. грн с декабря 2014 года по декабрь 2017 года. Второй получил непосредственно компенсацию в виде денежных средств - в размере 542,78 тыс. грн, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 - ноябрь 2018 года", - сообщает пресс-служба.

По версии следствия, ущерб был нанесен Управлению делами Аппарата Верховной Рады, а само расследование начато еще в октябре 2018 года.

На данный момент против бывших народных избранников начато производство по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

Скриншот: НАБУ в Фейсбук

Напомним, что в декабре прошлого года аналогичное подозрение было объявлено еще одному экс-депутату Верховной Рады.

Также недавно министр юстиции Денис Малюська рассказал историю о подчиненном-взяточнике, которого впоследствии удалось задержать детективам НАБУ.