Верховная Рада ищет способ юридического обоснования возможности перехода народных депутатов на удаленную работу на время карантина из-за коронавируса.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во вторник на брифинге в парламенте, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит работать в режиме удаленного управления. Такого не было и есть статья Конституции, которая прямо гласит, что депутаты должны быть собраны в парламенте, но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель каким образом на время эпидемии и по вопросам противодействия ее последствиям иметь возможность работать, то ли в режиме видеосвязи, то ли видеоголосования. Мы еще нарабатываем то, каким образом это сделать", - заявил Арахамия.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав посоветовал украинским работодателям отправить сотрудников на "удаленку".

Как сообщалось, Рада во время карантина будет работать без пленарных заседаний.