Сегодня, 17 марта, в Украине первый день начала тотального карантина. Государство прекратило авиа-, железнодорожное и пассажирское сообщение с другими странами. Теперь въехать и выехать из страны украинцы могут только на личном авто, а иностранцам вовсе запрещено приезжать.

Также уже не разрешается принимать посетителей торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе и финтес-центрам.

С завтрашнего дня, 18 марта, карантин усилится еще больше - закроются все метрополитены страны. Добраться на работу и по делам украинцы смогут только на такси, маршрутках, трамваях-троллейбусах. Последние будут пускать в салон не более 20 человек - по крайней мере, так велел президент Владимир Зеленский.

"Страна" ведет хронику событий - как Украина и мир борются с пандемий коронавирусной инфекции, как живут граждане страны, какие новые меры принимают чиновники. Этот материал обновляется.

Брифинг МОЗ о коронавирусе. Прямой эфир

13:51 в министерстве инфраструктуры отметили, что транспортные средства, которые находились на словенско-венгерской границе, успешно ее пересекли по австрийскому коридору посредством разрешения со стороны Словении. Сейчас украинцы направляются домой.

13:48 Журналист Сергей Лямец обратил внимание на пункт в законе о противодействии вирусу, который позволяет не платить пошлину на ввоз специального медицинского оборудования. "Можно ввезти любое оборудование, объяснив это тем, что оно нужно для изготовления лекарств по борьбе с коронавирусом. Обратите внимание: самих лекарств еще нет, и вакцина появится в лучшем случае через несколько месяцев. Но оборудование без НДС - уже ввозят. Красавцы", - написал он на своей странице в Facebook.

Фото: Лямец Сергей/Facebook

13:42. В Днепре метро закрывают 17 марта с 15:00, в Харькове - с 20:00, в Киеве - с 23:00. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Со среды, 18 марта, с 12:00 закрываются все авиа-жд и межгородские поездки. Все рейсы (их 17), которые начнутся до 12:00 завершат свое движение до пунктов назначения.

"Украина вводит контентный режим: будут работать по принципу - разрешена эвакуация украинцев из других стран и выезд иностранцев из страны", - пояснил Криклий.

13:39 На брифинге МОЗ сообщили, что 2644 украинца зарегистрировались в посольствах, чтобы вернуться домой. Их собираются эвакуировать.

13:37 В Харькове метро закроют в 20:00. Крупный городской рынок Барабашово работает, как и ТРЦ "Французский бульвар". Маршрутки и другой общественный транспорт набиваются до отказа. На улице немногие люди носят маски, а вот сотрудники магазинов преимущественно в них.

Рынок Барабашово, г. Харьков. Фото: Страна.ua

ТРЦ "Французский бульвар" в Харькове. Фото: Страна.ua

13:35 В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" производства компании Roche.

13:30 Фонд страхового страхования Украины оплачивает больничный лист в условиях карантина, как и прежде. Получить "больничный" может и человек, который является носителем вируса Covid-19 в соответствии с выводом лечащего врача.

13:20 Согласно карте распространения коронавируса Джона Хопкинса в мире выявлено 183 356 случаев заражения коронавирусом; погибших - 7 167 человек; выздоровевших - 79 731.

13:10 На границе с Польшей после перекрытия трассы полицией застряли 46 украинцев, возвращавшиеся из Германии домой. Люди выдерживают карантин уже третьи сутки и не понимают, как им выбраться. Они просят президента Зеленского помочь им вернуться домой. Общее число украинцев, зарегистрировавшееся на эвакуацию в посольствах Польши - 2 тысячи человек.

13:05 В Запорожье у горсовета бастуют предприниматели, которые не смогли продать мясо и продукты на рынке. Люди собирают подписи о незаконности закрытия рынков на время карантина. Документ собираются передать президенту.

13:00 В Раде разрабатывают законопроект, который позволит депутатам работать удаленно. Сегодня нардепы защищались от коронавируса медицинсками масками и респираторами.

12:44 Депутатам "Слуги народа" сказали готовиться к введению чрезвычайного положения - источник.

На заседании фракции договорились собраться на внеочередное заседание парламента в ближайшие 24 часа, если вдруг будет необходимость учреждения режима ЧП.

12:37 В Украину прибудут 47 рейсов с эвакуированными гражданами. Большинство рейсов - 31 - будут выполнены из Египта (Шарм-Эль-Шейх).

12:21 В "Новой Почте" из-за карантина начали закрывать свои отделения. Публикуем перечень отделений, которые не будут работать.

12:10 В Украине коронавирус подозревают у 42 человек. Всего в стране зарегистрировано 140 сообщений о подозрении на Covid-19.

12:01 Стало известно, когда точно закроется киевское метро.