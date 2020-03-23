Вам задали написать ещё одно эссе, а вы ещё даже предыдущее не сдали? Думаете, что это вам просто не дано? Эти советы вам обязательно помогут в написании эссе.

6 Советов Как Писать Отличные Эссе

Нравится вам это или нет, написание эссе является неотъемлемой частью обучения в университете. Даже те, кто обычно преуспевает в письменной работе, могут испытывать чувство страха перед перспективой составления длинного эссе или диссертации. Но не нужно боятся. С несколькими полезными советами вам ничего не будет мешать написать настоящий шедевр.

Не Откладывайте Эссе на Потом

Когда вы начинаете писать эссе, это большое задание может лишь казаться таковым. Не нужно как страус прятать голову в песок в надеждах, что эссе само напишется. Промедление с выполнением задания только усугубит ситуацию и повысит ваше чувство тревоги.

Дайте начало эссе как можно раньше - это предоставит вам много времени для проведения исследования на тему эссе, редактирование и переписание работы. Даже если у вас изумительно медленный темп работы, вы всё успеете, если вы начнёте регулярно писать, как только получите саму тему для эссе.

Наслаждайтесь Тем, о Чем Пишете

Что делать, если у вас есть полностью открытая тема? С одной стороны, вам повезло, что у вас есть свобода творчества. Но с другой - вы сталкиваетесь с неограниченным выбором. Если вы сомневаетесь, пишите о том, чем вы увлечены, так как вам легче вкладывать время в написание эссе.

Также, если вам не нравится тема, которую вам дал ваш преподаватель, то это всегда можно обсудить с ним. Чаще всего, если вы покажете энтузиазм, то вам пойдут на встречу и разрешать поменять тему для эссе. Если вам скучно, когда вы пишете свое эссе, любой, кто будет его читать, тоже будет умирать со скуки.

Вникните в Тему Вашего Эссе

Если вы пишете критическое эссе, вам нужно исследовать Вашу тему подробно и детально. Это может быть особенно утомительно, но процесс можно упростить начиная с поиска ключевых текстов и теоретиков в области исследования. Как только вы ознакомитесь с ними и узнаете, что думают ведущие эксперты, пришло время приступить к выработке собственного мнения.

Не бойтесь не соглашаться с экспертами - если вы можете оправдать свои теории! Возможно, вы также захотите провести исследование из первых рук, которое может включать опросы, анализ данных, интервью или исследование рынка. Это даст Вам такое количество информации, что вы не будете даже знать, как всё уместить в одно эссе.

Организуйте Процесс Написания Эссе

Прежде чем начать писать, убедитесь, что вы четко понимаете основную структуру своего эссе. Большинство эссе, независимо от продолжительности, следуют одной и той же базовой формуле - вы представляете свою тему, обсуждаете свои доводы и результаты исследования, а затем приходите к выводу.

Кроме того, избегайте случайного плагиата, следя за тем, чтобы на все источники, которые вы используете, ссылались правильно. Такие сайты, как Cite It Right и VAK, могут вам помочь. Ведение списка всех используемых вами источников является критично важным, поэтому возьмите свои заметки и маркеры и убедитесь, что вы добавили в закладки все свои онлайн-источники.

Не Стесняйтесь Просить о Помощи

Некоторым людям легко писать, но, если это не так легко для вас, не паникуйте, просто попросите о помощи. Ваш университет, скорее всего, будет иметь ресурсы для вас, такие как письменный центр. Там вам могут помочь не только другие студенты, но и помощники преподавателей. Получите доступ к этому на ранней стадии, и ваша работа значительно улучшиться. Кроме того, многие студенты рекомендуют обращаться за помощью к таким сервисам, как samedayessay.com , где проверенные писатели позаботятся о письменной работе любой сложности.

Также очень полезно регулярно записываться на встречу со своим преподавателем, чтобы вы могли обсудить свои идеи. Следует быть готовым к конструктивной критике и переписыванию работы, поэтому не думайте, что вы не сможете поделиться ни с кем грубыми заметками или аргументами. Даже самые талантливые писатели просят совета и руководства!

Найдите Способ Работы, Который Подходит Именно Вам

Даже самые мотивированные люди время от времени сбиваются с курса работы - это свойственно всем. Эту проблему можно частично решить, работая в режиме, который соответствует вашей индивидуальности.

Каждый может писать по 10 минут в день, поэтому попробуйте работать короткими очередями, если вы не можете работать над одним и тем же часы напролёт. Если вам легче работать, когда вы делитесь идеями с другими людьми, попробуйте организовать учебную группу с другими людьми на вашем курсе.

Помимо Всего

Когда термин сдачи эссе не так близко, может быть сложно заставлять работать себя. Это потому, что пока вы в безопасности нет сильной надобности написать работу заранее, собственно, нет и внутренней мотивации. Помимо всех этих советов нужно также подходить по разумному к фактическому процессу написания.

Чтобы мотивировать себя можете попробовать себя вознаграждать за проделанную работу. Почему бы не сделать что-нибудь веселое после каждых 1000 слов? Если вы поставили себе маленькие цели и вознаграждения за их достижение, больше шансов, что вы будете более упорно работать.