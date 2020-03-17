В Запорожье предприниматели, которые торгуют на рынке вышли с протестом под здание горсовета из-за введения карантина, запретившего торговлю везде, кроме супермаркетов, аптек и АЗС. Люди собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков. Документ собираются передать президенту. Об этом сообщает Укринформ.

"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?, - говорит предприниматель Лидия Кривенко.

Фото: ukrinform.ru

Уточняется, что митинг под зданием мэрии начался в 9:00 после того, как администрация местных рынков не позволила предпринимателям развернуть торговлю. Продавцы мяса попытались реализовать свой товар за пределами рынка.

"Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать?", - говорят продавцы.

Напомним, накануне правительство ввело ряд жестких мер для противодействия распространению коронавируса.

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