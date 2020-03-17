Во вторник, 17 марта, несмотря на карантинные меры, введенные правительством вечером накануне, в Харькове продолжал работать рынок "Барабашово". ТРЦ закрываются. А подземку все же решили закрыть сегодня в 20:00. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Несмотря на то, что закрытие рынка "Барабашово" из-за несоблюдения санитарных норм было одобрено еще накануне, некоторые торговые точки там открыты, а на территории есть люди.

Рынок "Барабашово" в Харькове 17 марта. Фото: "Страна"

А вот большинство кафе выдают только кофе с собой и еду на вывоз. Правда, некоторые заведения все же пускают посетителей, ограничив при этом часы работы и количество людей, которые могут одновременно находиться в залах.

Торгово-развлекательные центры, которые в соответствии с решением Кабмина должны были прекратить работу, 17 марта в Харькове не пустуют. Не объявили о приостановке работы многие спортклубы.

ТРЦ "Французский бульвар" в Харькове 17 марта. Фото: "Страна"

Маршрутки и прочий общественный транспорт набиваются до отказа. На улице немногие люди носят маски, а вот сотрудники магазинов преимущественно в них.

Что касается метро в Харькове, несмотря на то, что мэр города Геннадий Кернес не хотел закрывать подземку, вопреки рекомендации президента и решению правительства, 17 марта стало известно, что метрополитен закроется во вторник в 20:00 и не будет работать до 3 апреля.