Ряд украинских авиакомпаний выполнят более 40 международных перелетов для эвакуации украинцев на родину. Пассажирами на этих рейсах стали те, кто не успел вернуться в Украину до закрытия авиасообщения. Таким образом, эвакуация началась утром в понедельник, 16 марта, и завершится сегодня вечером.

Об этом информирует министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

Так, согласно данным министра, по состоянию на 11:05 выполнены 38 рейсов. Всего украинские аэропорты примут 47 самолетов. Эвакуацией украинцев занимаются авиакомпании SkyUp, "Роза Ветров", "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и "Азур Эйр Украина", при этом большинство рейсов, 31, будут выполнены из Египта (Шарм-Эль-Шейх).

На данный момент были выполнены следующие рейсы:

SkyUp из Шарм-Эль-Шейха (аэропорты "Львов", "Борисполь", "Запорожье", "Харьков", "Одесса") и Хургады (аэропорт "Борисполь")

"Роза Ветров" из Хургады ("Борисполь") и Шарм-Эль-Шейха ("Днепр", "Борисполь"),

МАУ из Кишинева ("Борисполь")

"Азур Эйр Украина" из Шарм-Эль-Шейха ("Борисполь"- два рейса, "Харьков").

Скриншот: Владислав Криклий в Телеграм

Напомним, что въезд иностранных граждан был запрещен с 16 марта в 00:01 сроком на две недели.

При этом оставшиеся за границей украинцы, которые желают вернуться домой, могут быть эвакуированы спецрейсами.