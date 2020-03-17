Украинцев, которые находятся в Египте, начали эвакуировать. Собравшихся в аэропорту граждан ждут пять самолетов авиакомпании SkyUp, которые привезут их в "Борисполь", и еще один - во Львов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Консул помогает. Совместно с Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - написал Дмитрий Кулеба.

Также, по его словам, главы Львовской и Волынской ОГА выделили дополнительные автобусы для пунктов пропуска на границе, чтобы забрать украинцев, которые находятся на границе с Польшей.

К тому же Кулеба утверждает, что МИД решает вопрос о возвращении домой 105 украинцев, которые не смогли вылететь из аэропорта на Шри-Ланке.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Кулеба

По данным МИД, еще 300 украинцев, которые находились за границей, вернулись из Египта и Грузии. Об этом заявил заместитель главы ведомства Егор Божок.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых Covid-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыли более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев", - написал он.

Также он выразил благодарность Мининфраструктуры и Госпогранслужбе за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество.

Скриншот: Twitter/ Yehor Bozhok

Напомним, на Шри-Ланке более сотни украинцам отказали в регистрации на самолет рейсом в Киев. Как сообщили представители авиакомпании, их не пустили на борт, потому что аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос эвакуации украинских туристов, которые не могут вернуться из Египта из-за отмены рейсов, необходимо решать вместе с туроператорами.

Как сообщалось, вчера в Госпогранслужбе заявили, что застрявшие в Египте украинцы должны планировать свое возвращение самостоятельно. При этом в Египте застряли 60 тысяч украинцев, а жителей пятизвездочных отелей уже оставили на карантин.