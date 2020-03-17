В Украине по состоянию на утром вторника, 17 марта, исследуется 42 случая подозрения на заражение коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 140 сообщений о подозрении на Covid-19.

Об этом в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщил Минздрав.

Уточняется, что с начала текущего года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом. Из них 7 были подтверждены лабораторно (четыре - в Черновицкой области, два - в Киевской и один, летальный, - в Житомирской). Еще 89 - показали отрицательный результат. 42 случая исследуются.

"С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекциию Covid-19. В мире было зарегистрировано 182 406 случая заболевания Covid-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев в 150 странах/ территориях/ регионах", - сказано в сообщении.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом. Документ предусматривает штрафы и тюрьмы для нарушителей карантина и санитарных норм.