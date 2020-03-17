Депутатам от "Слуги народа" сказали остаться в Киеве на время карантина, потому что на заседании фракции договорились собраться на внеочередное заседание парламента в ближайшие 24 часа, если вдруг будет необходимость введения чрезвычайного положения.

Об этом сообщили "Стране" источник в партии.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения.

Кроме того, 16 марта на заседании фракции глава страны почти уговорил "слуг народа" не отправлять Верховную Раду на карантин, чтобы принять закон о рынке земли. В итоге было принято решение, что Рада во время карантина будет работать без пленарных заседаний.