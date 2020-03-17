В непризнанном Приднестровье со вторника, 17 марта, из-за коронавируса введен режим чрезвычайного положения.

Соответствующий указ подписал лидер Приднестровья Вадим Краносельский, передает его пресс-служба.

Предполагается, что чрезвычайное положение будет действовать 19 суток, до 5 апреля. В это время предусмотрены такие меры:

усиление охраны общественного порядка;

карантин, масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Приднестровья;

самоизолирование и непрерывное медицинское наблюдение в течение 14 суток для всех въезжающих;

временна остановка деятельности учреждений сферы услуг (торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, спортивных, увеселительных заведений, косметологических и парикмахерских салонов, интернет-кафе, ресторанов, питейных заведений) и других объектов с массовым скоплением людей;

запрет на проведение зрелищных, спортивных и других мероприятий с массовым скоплением людей;

при наличии возможности перевод жителей на дистанционный режим работы.

На период действия чрезвычайного положения также запрещено "предоставление отпусков медицинским работникам государственной системы здравоохранения". Движение общественного транспорта по территории региона разрешено лишь в рабочие дни с 05:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Планируется, что до 23 марта должны быть разработаны "предложения в части поддержки экономических агентов и граждан".

Напомним, правительство Молдовы уже предложило парламенту ввести чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Заседание, на котором будет приниматься соответствующее решение состоится днем 17 марта.