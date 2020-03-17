Отделения "Новой Почты" в торговых центрах будут закрыты в связи с карантином. В связи с этим, посылки будут временно перенаправлены в другие подразделения.

Такую информацию опубликовала пресс-служба почтовой компании в Facebook.

Таким образом, отделения будут временно закрыты:

В Одессе: №84 (посылки перенаправляются на отделение №90), №93 (№28), №77 (№26), №42 (№94).

В Одесской области: №5 в Черноморске (№2), №3 в Белгород-Днестровском (№1).

Во Львове: №77 (№55) и №78 (№69).

В Черкассах: №22 – Дом торговли (№15) и №14 – ТЦ "Депот" (№2).

В Киеве: №322 – ТЦ "Олимпийский" (№150), №138 – "Спортлайф Троещина" (№149), №261 – ТЦ "Проспект" (№318), №164 – ТЦ "Квадрат", Троещина (№67).

В Херсоне: №19 – ЦУМ (№6).

В Виннице: №35 (№23), №25 – ТЦ "Барбара" (№14), №22 – маг. "Грош" (№7), №36 – ТЦ "Квартал" (№16).

В Луцке: № 6 – ТЦ "Варшавский" (посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов), №23 – ТЦ "Буратино" (посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов).

В компании отметили, что остальные отделения и курьерская доставка работают в обычном режиме. Сообщается, что руководство "Новой Почты" на данный момент ведет диалог с властями, чтобы избежать ограничения работы доставки.

Рассказали в "Новой Почте" и о мерах по противодействию коронавирусу COVID-19:

Все отделения "Новой Почты" оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенными в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения.

В отделениях создана линия безопасности очереди - 1 метр.

В отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.

Все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.

Во всех отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников разработаны инструкции о профилактических мерах по предотвращению распространения вируса.

"Мы и в дальнейшем будем следить за ситуацией и оперативно сообщать о любых изменениях", - отметили в компании.

Скриншот: Новая Почта в Фейсбук

Напомним, что во вчерашнем обращении президента Зеленского прозвучал комплекс мер по предотвращению коронавируса в Украине.

Тем временем в США началось тестирование вакцины от COVID-19. Возможное лекарство уже ввели первым четырем волонтерам-добровольцам.