Из-за карантина, введенного странах Европы из-за коронавируса, в Нидерландах отменили съемки визиток участников Евровидения-2020.

Об этом сообщает Wiwibloggs.

Так, обычно визитки снимаются в принимающей стране, в этом году 41 участник должен был записать их в Нидерландах. Съемки отменили, коллективы создадут их каждый у себя на родине.

Первыми отказались от создания видеооткрыток своих участников в принимающей стране Израиль и Литва.

Напомним, из-за коронавируса ежегодный концерт участников Евровидения-2020 оказался под угрозой срыва. Его перенесут с 4 апреля или совсем отменят, о решении объявят в ближайшие дни.

Также мы писали, что мэр Роттердама рассказал, что судьба Евровидения-2020 решится в начале апреля.