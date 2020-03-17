Полиция оштрафовала жителя Кременчуга за совершение ложного вызова медиков. Мужчина заявил, что был за границей и мог заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области во вторник, 17 марта.

Как сообщается, 16 марта, около трех ночи, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний горожанин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть "коронавирусом". Каретой скорой помощи мужчину доставили в инфекционное отделение местной больницы. Только там "больной" сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании.

После этого врачи сразу же сообщили об инциденте в отделение полиции. В результате правоохранители составили в отношении 41-летнего "шутника" административный протокол по ст. 183 КУпАП "Заведомо ложный вызов специальных служб". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 гривен).

Напомним, полиция Черновцов привлечет к ответственности местную жительницу, которая врала журналистам о коронавирусе. 59-летней жительнице грозит штраф или исправительные работы. .

Ранее "Страна" писала о том, кому и за что грозит тюрьма по закону о борьбе с коронавирусом .