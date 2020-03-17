В США первым четырем волонтерам-добровольцам ввели экспериментальную вакцину против коронавируса Covid-19, разработанную в рекордно короткие сроки.

Они получили вакцину в исследовательском центре Вашингтонского научно- исследовательского института здравоохранения имени Кайзера Перманенте в Сиэтле. Об этом сообщает АР.

Одна из волонтерок - 43-летняя Дженнифер Халлер из Сиэтла перед тем, как сделать прививку отметила, что все волонтеры чувствуют себя такими беспомощными. "Это удивительная возможность для меня что-то сделать", - сказала женщина. Двое ее детей-подростков поддержали решение принять участие в исследовании.

Среди волонтеров - Нил Браунинг, 46-летний инженер компании Microsoft из города Ботелл, штат Вашингтон.

Третий волонтер - 25-летняя редактор-координатор независимого глобального научно-исследовательского центра охраны здоровья в Вашингтонском университете. О четвертом добровольце информации пока нет.

Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH). Американские медицинские чиновники заявляют при этом, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев.

По состоянию на утро 17 марта в мире инфицировано коронавирусом 182 727 человек, выздоровело 79 883 человека, умерло 7 174 человека.

Как сообщала "Страна", в конце февраля в Китае заявили о создании вакцины против коронавируса Covid-19. Первым ее принял китайский ученый, который участвовал в разработке.