Точки шаурмы, которые вроде бы должны работать только на доставку, открыты для клиентов. Фото
Точки шаурмы, которые вроде бы должны работать только на доставку, открыты для клиентов. Фото "Страны"

Сегодня, 17 марта, в Киеве должна была остановиться вся сфера услуг и общепита - кроме стационарных продуктовых магазинов и аптек. Закрыться должны все рынки и уличные торговые точки. 

Такая норма содержится сразу в двух решениях - Кабинета министров и Киевской горадминистрации

Журналисты "Страны" прошлись по Киеву и разобрались, действует ли запрет. 

Что запретили власти

Для начала напомним, какие запреты действуют уже сейчас. 

Вчера замглавы КГГА Владимир Слончак заявил, что с 17 марта в Киеве будет запрещена любая торговля, кроме продуктовых магазинов. Рынки и уличные торговые точки закрываются, поскольку провоцируют скопление народа.  

"С 17 марта временно приостановлена ​​работа коммунальных рынков: Бессарабский рынок, Владимирский рынок , Житний рынок. Также Департамент промышленности и развития предпринимательства своим приказом останавливает проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок", - сообщил Слончак.

Ограничения также касаются объектов сезонной и мелкорозничной торговой сети - в том числе передвижной торговли. То есть стихийных торговых точек. 

Также с сегодняшнего дня прекращают свою работу рестораны и кафе, торговые центры, фитнес-клубы  - любые учреждения культуры и отдыха. 

"С 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг запретить принимать посетителей (рестораны и кафе могут выполнять доставку еды)", - говорится в распоряжении Кабинета министров. 

Как выполняется распоряжение в Киеве?

В столице продолжает работать много всего, что вроде бы подлежит закрытию. К примеру - вещевая уличная торговля. 

Киев магазины

Без проблем работают и точки торговли цветами у метро, которое подлежит закрытию уже с 18 марта. 

Торгуют и кофе, что является заведением общепита, подлежащим закрытию.

Маршрутки, в которые по новым правилам нельзя будет сажать более 10 человек, сейчас возят гораздо больше людей и берут всех. Как будут блокировать "лишних" пассажиров - непонятно. 

У метро продолжают работать вещевые магазины - они стоят с гостеприимно открытыми дверями. 

Спокойно работают на вход и точки общепита. Вот, к примеру, можно выпеть коктейль или лимонад.

"Передвижная торговля", как ее называют в КГГА, невзирая на запрет, процветает у Житнего рынка, который при этом закрыт. 

В переходе на метро Льва Толстого все работает: шаурма, цветочные лавки, канцтовары, одежда.

Открыт и магазин "Книгарня Є". 

Как видим, работает все, что связано с метро. Подземка остановится только завтра, поэтому пока есть покупатели, торговцы денег терять не хотят. Резонно полагая, что власти физически не смогут проверить и закрыть сотни или даже тысячи мелких торговых точек. 

Впрочем, как видим, запрет игнорируют даже крупные сетевые магазины. 

Тем не менее, многие учреждения торговли и услуг действительно закрылись. Речь о торговых центрах, спортклубах и ресторанах. "Страна" уже рассказывала, как известные киевские рестораторы будут решать проблему отсутствия клиентов и упадут ли цены на еду в доставке. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.