Сегодня, 17 марта, в Киеве должна была остановиться вся сфера услуг и общепита - кроме стационарных продуктовых магазинов и аптек. Закрыться должны все рынки и уличные торговые точки.

Такая норма содержится сразу в двух решениях - Кабинета министров и Киевской горадминистрации.

Журналисты "Страны" прошлись по Киеву и разобрались, действует ли запрет.

Что запретили власти

Для начала напомним, какие запреты действуют уже сейчас.

Вчера замглавы КГГА Владимир Слончак заявил, что с 17 марта в Киеве будет запрещена любая торговля, кроме продуктовых магазинов. Рынки и уличные торговые точки закрываются, поскольку провоцируют скопление народа.

"С 17 марта временно приостановлена ​​работа коммунальных рынков: Бессарабский рынок, Владимирский рынок , Житний рынок. Также Департамент промышленности и развития предпринимательства своим приказом останавливает проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок", - сообщил Слончак.

Ограничения также касаются объектов сезонной и мелкорозничной торговой сети - в том числе передвижной торговли. То есть стихийных торговых точек.

Также с сегодняшнего дня прекращают свою работу рестораны и кафе, торговые центры, фитнес-клубы - любые учреждения культуры и отдыха.

"С 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг запретить принимать посетителей (рестораны и кафе могут выполнять доставку еды)", - говорится в распоряжении Кабинета министров.

Как выполняется распоряжение в Киеве?

В столице продолжает работать много всего, что вроде бы подлежит закрытию. К примеру - вещевая уличная торговля.

Без проблем работают и точки торговли цветами у метро, которое подлежит закрытию уже с 18 марта.

Торгуют и кофе, что является заведением общепита, подлежащим закрытию.

Маршрутки, в которые по новым правилам нельзя будет сажать более 10 человек, сейчас возят гораздо больше людей и берут всех. Как будут блокировать "лишних" пассажиров - непонятно.

У метро продолжают работать вещевые магазины - они стоят с гостеприимно открытыми дверями.

Спокойно работают на вход и точки общепита. Вот, к примеру, можно выпеть коктейль или лимонад.

"Передвижная торговля", как ее называют в КГГА, невзирая на запрет, процветает у Житнего рынка, который при этом закрыт.

В переходе на метро Льва Толстого все работает: шаурма, цветочные лавки, канцтовары, одежда.

Открыт и магазин "Книгарня Є".

Как видим, работает все, что связано с метро. Подземка остановится только завтра, поэтому пока есть покупатели, торговцы денег терять не хотят. Резонно полагая, что власти физически не смогут проверить и закрыть сотни или даже тысячи мелких торговых точек.

Впрочем, как видим, запрет игнорируют даже крупные сетевые магазины.

Тем не менее, многие учреждения торговли и услуг действительно закрылись. Речь о торговых центрах, спортклубах и ресторанах. "Страна" уже рассказывала, как известные киевские рестораторы будут решать проблему отсутствия клиентов и упадут ли цены на еду в доставке.