Сегодня, 17 марта, на своем внеочередном заседании Рада утвердила Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора Украины.

Депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко перед голосованием с трибуны Рады резко критиковал и саму Венедиктову, и Зеленского, и главу Офиса президента Ермака.

"Вот сидит еще один - Ермак. У меня вопрос - вы казак или засланный казачек? Что вы там подписываете в Минске? А за это не надо отвечать", - заявил Гончаренко, намекая на договоренность о создании Консультативного совета по Донбассу, за который Ермака сейчас критикует "партия войны".

На что спикер Разумков сделал ему замечание, что он говорит не по теме вопроса, который обсуждается в Раде.

А один из депутатов от "Слуги народа" попытался надеть на Гончаренко медицинскую маску, на что народный избранник сказал: "Дайте Зеленскому, Зеленскому дайте!".

Видео: YouTube / Алексей Гончаренко

Напомним, что по итогу за назначение Венедиктовой генпрокурором проголосовали 269 нардепов.

Напомним, что сегодня также был назначен новый министр экономики. За кандидатуру Игоря Петрашко проголосовали 243 депутата.