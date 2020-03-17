Нардеп Алексей Гончаренко во время спича против Венедиктовой, скриншот

Сегодня, 17 марта, на своем внеочередном заседании Рада утвердила Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора Украины.

Депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко перед голосованием с трибуны Рады резко критиковал и саму Венедиктову, и Зеленского, и главу Офиса президента Ермака. 

"Вот сидит еще один - Ермак. У меня вопрос - вы казак или засланный казачек? Что вы там подписываете в Минске? А за это не надо отвечать", - заявил Гончаренко, намекая на договоренность о создании Консультативного совета по Донбассу, за который Ермака сейчас критикует "партия войны".

На что спикер Разумков сделал ему замечание, что он говорит не по теме вопроса, который обсуждается в Раде.

А один из депутатов от "Слуги народа" попытался надеть на Гончаренко медицинскую маску, на что народный избранник сказал: "Дайте Зеленскому, Зеленскому дайте!".

 

Видео: YouTube / Алексей Гончаренко

Напомним, что по итогу за назначение Венедиктовой генпрокурором проголосовали 269 нардепов.

Напомним, что сегодня также был назначен новый министр экономики. За кандидатуру Игоря Петрашко проголосовали 243 депутата

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