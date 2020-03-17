Во вторник, 17 марта, в Киеве, несмотря на ужесточенные карантинные меры, которые уже должны были начать свое действие, продолжают работать некоторые магазины, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные лавки.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Так, в районе метро Позняки все еще работают некоторые магазины одежды. Не закрылись, вопреки решению КГГА, некоторые точки с кофе, работают промоутеры.

Позняки 17 марта. Фото: "Страна"

Житний рынок в Киеве утром 17 марта закрыт, но активно ведется торговля на улице, у входа.

Район Житнего рынка 17 марта. Фото: "Страна"

В переходе на Льва Толстого все работает: киоски с шаурмой, цветочные лавки, точки с канцтоварами, одеждой.

Переход на Льва Толстого 17 марта. Фото: "Страна"

Книжный магазин "Книгарня Є" на Льва Толстого работает в обычном режиме. Правда, покупателей просят рассчитываться картой. На вопрос, почему работают в период карантина, продавец ответила: "Так не запрещают пока".

"Книгарня Є" на Льва Толстого 17 марта. Фото: "Страна"

Напомним, утром во вторник Киев стоял в пробках, несмотря на карантин и траснопортные запреты.

Между тем, еще вчера в КГГА решили, что с 17 марта в Киеве закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны.