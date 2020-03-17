Мэр Харькова Геннадий Кернес, который ранее отказывался закрывать харьковскую подземку, изменил свое решение. Городские власти Харькова приняли решение о закрытии метрополитена 17 марта в 20:00 из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта", - отметил Кернес. В настоящее время разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больницам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Геннадию Кернесу угрожает уголовная ответственность, если он будет нарушать закон. По словам Зеленского, "если мэр не закроет сейчас метро Харькова - каждый заболевший человек будет на его совести".

Как сообщала "Страна", в Киеве метро и станция Лесная работает в обычном режиме.