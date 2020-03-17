На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада, приняв закон о борьбе с коронавирусом, временно отменила норму об обязательной верификации переселенцев и пересечения ими линии разграничения каждые 60 дней.

Запрет на отмену действия справки переселенца действует на период карантина и на 30 дней после его отмены.

Так, в законе указано, что "запрещается принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулась к брошенному месту постоянного проживания (то есть в так называемые "ДНР" и "ЛНР")".

Полностью это сформулировано так:

"Урегулирование вопроса о внутренне перемещенных лицах (соответственно формулировка поправки ОПЗЖ) и иностранцев / лиц без гражданства. Благодаря чему на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

- принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулась к брошенному месту постоянного проживания;

- приостановка публичным акционерным обществом "Государственный Ощадбанк Украины" расходных операций по текущему счету внутренне перемещенного лица при отсутствии прохождения физической идентификации;

- осуществление контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания".

Напомним, ели бы не отменили требования верификации, то сотни тысяч украинцев на Донбассе остались бы без пенсии после закрытия пунктов пропуска.

Также "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как Верховная Рада проводит эстренное заседание.

Детальнее о нововведениях законопроекта 3219 - в материале Тюрьма для нарушителей, лишний отпуск и отмена верификации для переселенцев с Донбасса. Что означает закон о коронавирусе, принятый Радой