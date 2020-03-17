Во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла закон №3219, который призван предотвратить распространение коронавируса Covid-19 в Украине. Стоит отметить, что за нарушение отдельных положений закона украинцы могут получить реальные сроки.

Так, если человек нарушил противоинфекционные нормы, и своими действиями повлек или мог повлечь распространение вируса, ему может грозить не только штраф от 17 до 51 000 гривен, но и арест сроком до шести месяцев или тюремное заключение сроком до трех лет.

В случае, если действия гражданина привели к тяжелым последствиям или летальным случаям - ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Согласно мерам, прописанным в законе, наказываться будут люди, которые умышленно заразили окружающих коронавирусом или врачи, которые отказались проводить осмотр или лечение пациентов.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью мэру Харькова Геннадию Кернесу, который отказался закрывать метро в городе.

Ранее мы писали, что украинские власти не отрицают возможного введения чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.