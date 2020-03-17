Заместитель генерального прокурора и врио генпрокурора Виктор Чумак написал заявление об увольнении с должности после того, как Верховная Рада утвердила Ирину Венедиктову генпрокурором Украины - ее кандидатуру поддержали 269 нардепов.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тем, кто в нас верил и нас поддерживал", - оставил он благодарственное послание прежнему руководителю Руслану Рябошапке.

Фото: Віктор Чумак/Facebook

Во время выступления в Раде Ирина Венедиктова сказала, что будет с делами по Стерненко и Порошенко.

Напомним, 17 марта президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде утвердить Венедиктову в должности генпрокурора. В своем коротком выступлении он отметил, что это будет первая в истории Украины прокурор-дама.