И.о. генпрокурора Чумак уволился после назначения Венедиктовой
Заместитель генерального прокурора и врио генпрокурора Виктор Чумак написал заявление об увольнении с должности после того, как Верховная Рада утвердила Ирину Венедиктову генпрокурором Украины - ее кандидатуру поддержали 269 нардепов.
"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тем, кто в нас верил и нас поддерживал", - оставил он благодарственное послание прежнему руководителю Руслану Рябошапке.
Фото: Віктор Чумак/Facebook
Во время выступления в Раде Ирина Венедиктова сказала, что будет с делами по Стерненко и Порошенко.
Напомним, 17 марта президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде утвердить Венедиктову в должности генпрокурора. В своем коротком выступлении он отметил, что это будет первая в истории Украины прокурор-дама.
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