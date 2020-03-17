Коронавирус положил конец безвизу и вернул "железный занавес" для украинцев, по крайней мере, на месяц.

17 марта в полдень был закрыт въезд на 30 дней в Евросоюз и Шенгенскую зону - блок из 26 европейских стран, включая 22 государства ЕС, отменивших паспортный контроль на общих границах. Границы внутри между стран тоже на замке - такого еще не было за всю историю объединенной Европы.

Решение об этом озвучил в своем телеообращении президент Франции Эммануэль Макрон, повторив пять раз "мы на войне", а накануне - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Запрет будет действовать для граждан всех стран не членов ЕС. При этом государствам Евросоюза, которые не входят в шенгенскую зону, также предложили внедрить эту меру. В частности, речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии.

При этом на территории Евросоюза продолжают находиться украинцы с разным статусом от официального до нлегального.

Что им делать, а также как закрытие границ повлияет на Украину и Европу, выясняла "Страна".

Застряли на границах ЕС

По данным наших источников в Еврокомиссии, закрытие Шенгена могут продлить еще на 3 месяца - до июля. А по пессимистическим прогнозам, и на год или два (о том, что эпидемия коронавируса продлится минимум до весны 2021, говорится в секретном отчете британского правительства, а немецкий институт Роберта Коха дает прогноз на два года).

В Европе по безвизу, как известно, трудятся и отдыхают многие украинцы. В Польше по биометрии до всей этой истории с коронавирусом разрешили работать до 90 дней, некоторые оставались дальше нелегально. По разным подсчетам, у поляков могли работать до двух миллионов украинцев.

Теперь многие рабочие места в Польше, особенно в сфере услуг, закрываются, и украинцы едут домой. Но из-за закрытых границ (причем не только Шенгена - в Украину теперь можно заехать только на личном авто и лишь через три пункта пропуска) многие не смогут потом вернуться обратно.

Впрочем, некоторые не могут даже доехать до Украины.

Так, украинцы, ехавшие из Германии на родину, оказались в западне на границе с Польшей после перекрытия трассы полицией. К ним приехал представитель посольства Украины в Германии, собрал паспортные данные, обещал транзитный коридор, но на связь дипломат больше не выходил.

А сегодня немецкая полиция перекрыла движение возле пограничного пункта Франкфурт на Одере. Теперь украинцы не понимают, как им выбраться. И таких случаев, по прогнозам, будет все больше.

По данным МИДа, почти две тысячи украинцев заполнили на сайтах посольства Украины специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.

МИД обещает вывезти украинцев, которые просят об этом.

"Будем собирать группы. Например, часть людей в Испании, часть в Португалии - надо свести в одну точку и вывезти", - пообещал глава МИДа Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина будет вести переговоры с другими странами, чтобы они позволяли транзит украинских граждан.

"Будут использованы все возможности и все модели, чтобы помочь гражданам выехать", - заявил он.

Кулеба напоминает, что не надо покупать билеты на самолеты на даты после 17 марта. Потому что билеты в продаже есть, но самолет - не полетит.

Украина также просит Польшу открыть пеший пункт пропуска Шегини-Медика, где застряли украинцы, не имея возможности попасть в Украину.

Впрочем, сами наши сограждане не очень доверяют обещаниям власти вывезти их и пытаются найти пути выезда сами.

"На выезд границы должны быть открыты, надеюсь, как-то доберемся до Польши, а там на границе с Украиной будем проситься взять нас в машину. Хотя не уверен на сто процентов, что план сработает. Тогда будем просить о помощи наше посольство, хотя надежды немного. Что делать в дорогой Европе с ограниченными средствами и во время пандемии, не представляю", - делится с нами украинский турист Максим Скрипаль, который сейчас находится во Франции и не смог выехать заранее.

Эксперты советуют в первую очередь застрявшим туристам, работникам и нелегалам обращаться в посольство Украины, также есть круглосуточная горячая линия МИДа.

"Нелегалам также не следует бояться обращаться - при выезде из ЕС им могут поставить депорт или оштрафовать, но более серьезных наказаний превышение срока пребывания в Шенгене не предусматривает", - говорит нам менеджер одного из агентств по трудоустройству за рубежом Игорь Сытник.

В то же время страны ЕС, в частности, Франция в связи антивирусными мерами продлевают срок действия документов, дающих иностранцам, в том числе, украинцам, право на пребывание в стране. Это касается долгосрочных виз, видов на жительство (кроме работников дипломатических и консульских учреждений), временных видов на жительство, удостоверений искателей убежища и документов тех, кто уже ожидает получения вида на жительство.

Без "кофе в Вене" и без работы

О безвизе украинцам можно на время забыть.

"Руководство Евросоюза может продлить закрытие границ. Есть версия, что часть стран может их еще долго не открыть, по сути воспользовавшись коронавирусом как предлогом. О закрытии Шенгена уже давно говорили, многие страны недовольны, что к ним попадают нелегалы, что без виз едут жители бедной Восточной Европы и остаются работать, соглашаясь на меньшие ставки и снижая им зарплаты. С другой стороны, Шенген, открытые границы - одна из основ Евросоюза без которого он может рухнуть вместе с евровалютой", - сказал наш источник в Европарламенте.

В Украине уже троллят безвиз и Порошенко с его "попить кофе в Вене" (хотя большинство украинцев из-за бедности использовало биометрию не для турпоездок, а для выезда на заработки).

"С сегодняшнего дня мы не сможем воплотить в жизнь Большую триаду - установки великого кормчего украинского народа: а) выпить чрезвычайную кофе в Братиславе; б) послушать оперу в Вене; в) слетать лоукостом в Варшаву. Нанесен непоправимый удар по Украинской Национальной Идее", - написал на своей странице в Facebook политолог Константин Бондаренко.

В простом народе некоторые уже даже винят безвиз за то, что в Украину пришел коронавирус.

"Вчера на базаре: не было бы этого тупого безвиза, сидели бы дома без пандемии", - пишет Елена Роллино в Facebook.

Закрытие Шенгена, по словам экспертов, может иметь серьезные экономические последствия, похоронить внутренний рынок ЕС, привести к росту безработицы и в конечном итоге поставит под вопрос существование евро как единой валюты.

Впервые о закрытии границ Шенгена заговорили четыре года, во время наплыва беженцев. Тогда на столь радикальный шаг не решились, учитывая риски для существования ЕС. Но в итоге таки закрыли - и молниеносно - из-за пандемии.

Меньше валюты и евроскептицизм

Для Украины закрытие Шенгена, даже временное, может обернуться постепенным охлаждением отношений с Европой и значительным экономическим спадом.

"Последствия будут прежде всего экономические - сокращение торговли с Европейским союзом, уменьшение переводов заробитчан в Украину, то есть валютных вливаний в украинскую экономику. Это серьезные потери на таможне, налоговые потери, серьезные потери транспортных и туристических компаний. Скорее всего для части украинцев, которые живут и работают в Европе, нынешняя ситуация подтолкнет их к разрыву связей с Украиной, они окончательно перевезут за границу свои семьи или вообще перестанут сюда приезжать", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В Украине, по его прогнозам, может усилиться евроскептицизм - все увидели, например, как ЕС отказалась помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

"Так действовала Европа не только в отношении Украины, но и в отношении своих отдельных членов, такой себе социалдарвинизм, неэффективность европейской государственной модели во многих аспектах. Из-за этого количество сторонников евроинтеграции может уменьшиться. Это ухудшит, в свою очередь, отношения между Украиной и ЕС на политическом уровне, в силу снижения внимания ЕС к украинской проблематике и снижения уровня поддержки", - говорит Бортник.

Нынешний кризис, по его мнению, вообще ставит под вопрос будущее функционирование Шенгенской зоны, будущее Европейского союза, и их привлекательность для Украины, которая провозгласила евроинтеграционный курс.

"Закрытие Шенгенской зоны снижает мотивированность украинского правительства выполнять Соглашение об Ассоциации и необходимость сохранения европейских офисов при правительстве, европейского влияния на украинские государственные компании, на правоохранительный сектор. Все эти факторы могут привести к общему снижения влияния Европы в Украине и постепенному отказу украинской власти от этого влияния. Потому что когда нет Шенгена и фактически нет безвиза - нет мотивации настолько глубоко подчиняться европейской политической воле", - говорит эксперт.

Среди стран, которые претендовали на вступление в Евросоюз уже вовсю звучат откровенные заявления.

Так, большой резонанс вызвали слова президента Сербии Александра Вучича.

"Никакой европейской солидарности не существует. Все это оказалось книжной сказочкой. Сегодня я отправил письмо генеральному секретарю КПК Си Цзиньпину, в котором обратился к нему не только как к дорогому другу, но и как к брату. Другу и брату всей нашей страны.

Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем. Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны. Я верю в друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь китайского народа", - сказал Вучич.