На внеочередном заседании во вторник, 17 марта, Верховная Рада проголосовала за назначение Игоря Петрашко новым министром экономики Украины.

Его назначение поддержали 243 нардепа.

Кандидатуру Петрашко в парламенте представлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что Петрашко "имеет широкие международные связи и видение проблем".

Сам Игорь Петрашко, выступая перед нардепами, сообщил, что намерен поддержать украинского производителя в ситуации, когда мировые рынки будут закрываться.

По его словам, важно помочь бизнесу сохранить рабочие места и зарплаты. Также в его планах - создать "фундаментальные условия, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо".

Напомним, "Страна" писала о том, что Игорю Петрашко 44 года. С апреля 2013 года он работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

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